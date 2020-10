Onderzoek naar belastingfraude bij Duitse voetbalbond

Op het hoofdkantoor van de Duitse voetbalbond DFB in Frankfurt en bij een aantal officials van die bond zijn huiszoekingen verricht. Het zou gaan om een onderzoek naar belastingfraude, meldt het Openbaar Ministerie in Frankfurt woensdag.

Bij de huiszoekingen, die plaatsvonden in vijf verschillende deelstaten van de bondsrepubliek, waren zo’n tweehonderd politieagenten betrokken. Er zou sprake zijn van belastingontduiking rond de inkomsten uit reclame bij wedstrijden van de Duitse nationale ploeg in 2014 en 2015. Duitsland veroverde in 2014 in Rio de Janeiro de wereldtitel.

In een verklaring staat dat ‘de onderzoeken worden uitgevoerd naar aanleiding van verdenkingen van belastingontduiking waarbij zes voormalige of huidige DFB-functionarissen zijn betrokken.’ Zij worden ervan beschuldigd gerommeld te hebben met de inkomsten uit reclameborden rond het veld bij thuisduels van de ‘Mannschaft’. Over een kleine 5 miljoen euro zou geen belasting zijn afgedragen. De namen van de betrokken officials werden niet bekendgemaakt.

Wolfgang Niersbach was destijds de voorzitter van de DFB, maar hij trad af wegens een nog steeds niet volledig opgeloste zaak rond dubieuze betalingen die te maken hadden met het binnenhalen van het WK voetbal van 2006.

Over de nieuwe zaak zei aanklager Nadja Niesen dat de verdenking er is dat de beschuldigden wisten dat ze frauduleus handelden maar dit deden om de bond meer belastingvoordeel te verschaffen.

De DFB stopte in juni de samenwerking met marketingbureau Infront wegens vermeende corruptie. Een onderzoeksbureau had onvolkomenheden ontdekt bij het bedrijf dat al sinds 2013 de bordreclame rond duels van de nationale ploeg regelt. Volgens hetzelfde rapport zou Infront die opdracht hebben gekregen hoewel een ander bedrijf 18 miljoen euro meer had geboden. Infront heeft alle aantijgingen ontkend.