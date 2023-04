Onderzoek naar ernst blessure Nathan Aké: ‘Het team is uitgeput’

Aké speelde dit seizoen al 35 wedstrijden voor Manchester City, waar hij in zijn eerste twee seizoenen onder Pep Guardiola nog bleef steken op 13 en 27 wedstrijden in alle competities. Aké speelde een prima WK in Qatar en trok die goede vorm dit kalenderjaar moeiteloos door bij Manchester City, waar hij als linksback en centrale verdediger op twee posities inzetbaar is door Guardiola.

Guardiola maakte zich na de wedstrijd tegen Bayern München zorgen over de fysieke staat van zijn team met het oog op de halve finales in de FA Cup dit weekend tegen Sheffield United. ,,Het team is uitgeput, dus ik weet niet hoe we gaan herstellen met het oog op de wedstrijd tegen Sheffield United omdat we al op zaterdag moeten spelen. Dit vraagt veel van de spelers, dus we moeten zien hoe het zaterdag gaat.” Volgende week woensdag wacht dan de Premier League-topper tegen koploper Arsenal.