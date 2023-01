Onderzoek naar fraude bij overname Anderlecht: veertien verdachten in het vizier

Arsenal neemt alleen genoegen met titel: ‘Inmiddels lacht niemand meer over dat idee’

Aan het begin van het seizoen werd in de kleedkamer bij Arsenal lacherig gedaan als de titel in de Premier League ter sprake kwam, maar halverwege de competitie is iets waarom werd gelachen veranderd in een serieus doel. De ploeg van manager Mikel Arteta staat halverwege de competitie bovenaan en maakt indruk met de manier van voetballen.

23 januari