Onderzoek naar mogelijk antisemitische leuzen fans Lazio in derby tegen AS Roma

Los Angeles FC heeft voor het eerst de titel veroverd in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. In de finale rekende het team van trainer Steve Cherundolo na strafschoppen (3-0) af met Philadelphia Union. Die penaltyreeks was nodig, omdat de stand na verlenging gelijk was: 3-3. Gareth Bale had een belangrijk aandeel in de zege.

6 november