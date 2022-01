Onderzoek naar stadionramp: bond verplaatst kwartfinale naar hoofdstad

Bij het gedrang om binnen te komen bij het duel tussen gastland Kameroen en de Comoren (2-1) vielen gisteravond zeker acht doden en vijftig gewonden . ,,CAF onderzoekt momenteel de situatie en probeert meer details te krijgen over wat er is gebeurd. We staan ​​voortdurend in contact met de regering van Kameroen en het lokale organisatiecomité”, aldus de voetbalbond van Afrika een statement.

In het nieuwe Olembé-stadion met 60.000 zitplaatsen, waar het gisteravond helemaal misging, wordt op 6 februari de finale van de Afrika Cup gespeeld. De CAF was voor de start van het toernooi al bezorgd over de gereedheid van de locatie en het algemene gebrek aan voorbereidingen in Kameroen. Vorige maand werd in een spoedvergadering zelfs gesproken over het mogelijk annuleren van het toernooi.