Ongekende taferelen: Man United-fans dringen Old Trafford binnen en eisen vertrek eigenaren

Koeman krijgt steun van Spaanse media: ‘Barcelona gaat de stem van zijn leider missen’

30 april ‘Gigantische deceptie voor Barça’. Zo opent Mundo Deportivo. ,,Een gouden kans die op ongelooflijke wijze werd gemist", luidt het vervolg. Dat is precies wat het is. FC Barcelona verzuimde gisteravond om de koppositie in La Liga te pakken. Op eigen veld leden Lionel Messi & co een historische nederlaag tegen Granada. Trainer Ronald Koeman werd ook nog eens met een rode kaart naar de tribune gestuurd. Al met al een uitermate pijnlijke avond voor de Catalanen.