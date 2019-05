Ongelooflijk: Liverpool kan zondag met 97 punten naast Engelse titel grijpen

Door de late zege op Leicester nam City maandag dus weer een punt voorsprong in de zinderende titelrace. Als de Citizens zondag winnen zijn ze kampioen, ook als Liverpool wint en op 97 punten komt. Het is hoe dan ook een nieuw record. Pep Guardiola haalde vorig seizoen met City meer punten (100) dan ooit in Engeland, niet eerder had een nummer 2 in de Premier League zo veel punten als nu.

United finishte in 2011-2012 net als kampioen City op 89 punten, maar had een minder doelsaldo en greep toen naast de hoofdprijs. Zelfs over 42 wedstrijden (vroeger bestond de Engelse eerste divisie uit nog meer clubs, red.), kwam een nummer 2 nooit aan 97 punten. Leeds United behaalde er in 1972-1973 – omgerekend tot drie punten per overwinning – 91. Tot nu toe is dat het hoogste puntenaantal in Engeland zonder uiteindelijk een bruisend titelfeest.