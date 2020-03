Onmachtig Dortmund: voor het eerst sinds november 2019 doelpuntloos

De laatste keer dat Borussia Dortmund niet tot scoren kwam in een officieel duel, was op 9 november 2019. Destijds ging de ploeg van Lucien Favre met pijnlijke cijfers onderuit tegen mede-titelkandidaat Bayern München. Sindsdien speelde Dortmund negentien opeenvolgende wedstrijden waarin het tot scoren kwam. Tegen Paris Saint-Germain kwam er een einde aan die lange reeks.

Juist in 2020 verkeren de aanvallers van de Duitse topclub in bloedvorm. In de negen wedstrijden die Dortmund dit jaar speelde, kwam het 29 keer tot scoren: gemiddeld meer dan drie keer per wedstrijd. In de Bundesliga staat de teller na 25 speelronde op 68 treffers. Alleen koploper Bayern München (73 keer) scoorde vaker in de competitie.