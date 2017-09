Onmachtig en slordig Vitesse ook onderuit in Nice

Vitesse staat na twee wedstrijden in de Europa League nog op nul punten. OGC Nice strafte de fouten van de bekerwinnaar van Nederland vanavond keihard af. Het duel, dat een kwartier werd onderbroken door lichtuitval in de Allianz Rivièra, was bij rust al beslist. De schade bleef vervolgens beperkt tot: 3-0.

Remko Pasveer kon na een half uur maar net een tweede goal van Nice voorkomen. De doelman redde met de voet, nadat Pierre Lees-Melou doorbrak. Pasveer tikte ook al een schot van Allan Saint-Maximin over de lat. Saint-Maximin had na 45 minuten wel succes. Hij onderschepte een slechte breedtepass van Thulani Serero, kon opstomen omdat Matt Miazga alleen maar achteruit liep en haalde uiteindelijk hard en laag uit. Met de 2-0 bij rust was het duel beslist.

Nog tien minuten aan de Côte d'Azur , waar het duel allang en breed is beslist. Nice heeft er al minutenlang geen zin meer in, Vitesse kan domweg niet beter. De Arnhemmers lopen tegen hun tweede nederlaag aan. Ook Zulte Waregm verloor zojuist het andere duel in de poule, met 2-0 van Lazio . De Belgen en Nederlanders doen voor spek en bonen mee in Groep K .

Vitesse wacht een lastige opgave in Frankrijk. De Arnhemmers spelen in Nice tegen OGC Nice. Vitesse verloor het openingsduel in de Europa League-groepsfase met Lazio (2-3) en zal moeten herstellen om kans te houden om de 2de ronde.



OGC Nice, de beul van Ajax in de voorronde van de Champions League, won de eerste wedstrijd in de Europa League van het Belgische Zulte-Waregem en is in eigen huis de favoriet tegen het Vitesse van Henk Fräser.



