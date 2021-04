Ontevreden Vermeer vertrekt vlak voor seizoenstart plots bij Los Angeles FC

Samenvatting Liverpool doorbreekt An­field-vloek, Ziyech valt kort in bij ruime zege Chelsea

10 april Liverpool heeft na bijna vier maanden eindelijk weer eens een competitiezege geboekt op Anfield. Georginio Wijnaldum en zijn ploeggenoten hadden grote moeite met het Aston Villa van invaller Anwar El Ghazi, maar wonnen dankzij een late goal van Trent Alexander-Arnold dan toch met 2-1. Het was de eerste thuiszege in de Premier League in 2021.