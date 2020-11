Ontroerende reacties op overlijden Maradona: ‘Sint Diego, beschermheilige van het pingelen’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wielerverslaggever Thijs Zonneveld houdt het bij misschien wel het mooiste beeldmateriaal van Maradona. De wereldberoemde ‘warming-up’ met losse veters op de muziek van Life is Life .

Een ander voetbalicoon, voormalig PSV-spits Romario, is diep bedroefd door het overlijden van Maradona. ‘Mijn vriend is er niet meer. Maradona, de legende. De Argentijn die de wereld veroverde met de bal aan zijn voeten, maar ook vanwege zijn vreugde en unieke persoonlijkheid. Ik heb het al een paar keer gezegd, van de spelers die ik op het veld zag, was hij de beste.’