Onzekere De Ligt komt met Juventus niet verder dan remise

Juventus had het voor rust niet makkelijk in Florence. Dat kwam gedeeltelijk door personele problemen: Maurizio Sarri moest al snel noodgedwongen twee keer wisselen door blessures van Douglas Costa en Miralem Pjanic. Daarnaast was Fiorentina, dat de eerste twee competitieduels verloor, enkele keren dicht bij de openingstreffer. Na veertien minuten kwam Juve-doelman Wojciech Szczesny met de schrik vrij. Hij treuzelde te lang en via de kuit van de jagende Federico Chiesa ging de bal maar nét over.



Een minuut later greep de Poolse goalie wel uitstekend in na een risicovolle terugspeelbal van Matthijs de Ligt. Het bleek niet het enige wankele moment van de oud-Ajacied. Hij had zijn handen vol aan de aanvallers Chiesa en Franck Ribéry. Kort na rust moest de Nederlandse verdediger aan de handrem trekken nadat Fransman hem voorbij snelde. Zijn ingreep resulteerde in een gele kaart.



