'Onzichtbare' Mohamed Salah doet het wéér voor Liverpool

Crystal Palace, met van het Nederlandse trio Timothy Fosu-Mensah, Jairo Riedewald en Patrick van Aanholt alleen laatstgenoemde tussen de lijnen, kwam door de Serviër Luka Milivojevic na een kwartiertje op voorsprong. Hij benutte een strafschop na een Harald Schumacher-achtige actie van Liverpool-doelman Loris Karius, die Christian Benteke omver liep. Liverpool stelde er in de boeiende lunchwedstrijd op Selhurst Park aanvankelijk weinig tegenover. Niet alleen Salah, ook Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk kwamen in het stuk nauwelijks voor. Tot de winnende goal van Salah was Sadio Mané de belangrijkste speler van Liverpool. De Senegalees eiste op meerdere vlakken een hoofdrol voor zich op. Mané liet niet alleen de gelijkmaker aantekenen voor Liverpool, maar hij ontsnapte ook aan rood.

Mané kreeg in de eerste helft een gele kaart van arbiter Neil Swarbrick voor een schwalbe, maar die verzuimde Mané na zijn gelijkmaker weg te sturen met de tweede gele kaart toen de aanvaller van de Reds na een uur een kansrijke aanval van Crystal Palace voorkwam door de bal in zijn handen te pakken.



Van Aanholt en Van Dijk deden de hele wedstrijd mee, Wijnaldum werd na ruim een uur vervangen door Adam Lallana. Laatstgenoemde moest vijf minuten later alweer geblesseerd naar de kant.



Liverpool neemt de tweede plaats over van Manchester United, dat later vandaag Swansea City ontvangt. Koploper Manchester City speelt uit tegen Everton.