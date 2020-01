Ooit captain van NAC, nu de hoop in bange Arsenal-dagen

Zo nu en dan duikt een verhaal op van een speler die geen grandioze indruk in de eredivisie maakte, maar jaren later toch plots in de top speelt. Met Michel Bastos misschien wel als meest treffende voorbeeld, de linksback die door Excelsior de deur werd gewezen maar die jaren later een moderne linksback bij onder meer Olympique Lyon was én tien interlands voor het grote Brazilië speelde.



Gisteren kondigde Arsenal de komst van Pablo Marí (26) aan en dat deed bij volgers van de eredivisie ook een belletje rinkelen. Speelde hij niet ooit voor NAC Breda? Juist, Marí was aanvoerder van de Bredanaren in het seizoen 2017/2018. Hij was één van de vele Manchester City-huurlingen die aan satellietclub NAC werd uitgeleend. Denk aan Angeliño, nu via PSV alsnog spelend voor City. Maar ook Manú Garcia, de dribbelaar die de harten van NAC-fans stal in het promotiejaar 2017. Hij speelt nu voor Sporting Gijón.