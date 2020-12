Ooit de redder, nu de gebeten hond: crisis ligt op de loer voor Zidane en Real

Zinédine Zidane is niet anders gewend. Zo vaak is hij de grote redder van Real Madrid geweest, eerst als speler en nu in twee verschillende periodes als trainer. Maar als het enkele weken lang niet gaat zoals het hoort te gaan bij De Koninklijke, dan kan de Fransman er ineens niets meer van. ,,Ik ga niet in op de kritiek, ik heb er geen last van. Het hoort bij mijn functie. Zelf weet ik ook wel wanneer het niet goed gaat en ik beschouw me niet als onaantastbaar, maar ik zal tot het einde voor deze club blijven vechten.”



Zidane leidde Real Madrid driemaal naar de Champions League en afgelopen zomer, anderhalf jaar na zijn overhaaste terugkeer naar een club in last, won hij voor de tweede keer de Spaanse titel. Maar nu de club na een voor veel ploegen knotsgekke competitiestart al elf punten heeft verloren – net zoveel als FC Barcelona – en in de Champions League afgelopen week voor de tweede keer van Sjachtar Donetsk verloor, kan de trainer bij de Spaanse media weinig goeds meer doen.