Ook Allardyce heeft Klaassen niet nodig

Iran-bondscoach Queiroz laat zich de mond niet snoeren

9:36 Carlos Queiroz heeft de Iraanse voetbalautoriteiten uitgedaagd. Als de bondscoach van het land niet mag zeggen wat hij wil, moeten ze hem maar ontslaan. Dat zei de Portugees, die niet tevreden is over de geplande voorbereiding op het WK van volgend jaar. Iran belandde vrijdag bij de loting in de loodzware groep B met Portugal, Spanje en Marokko.