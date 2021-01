Ook Club Brugge-concurrent Anderlecht gaat onderuit

Samenvatting Mourinho ziet honderden fans buiten stadion voor bekerduel bij achtste­klas­ser Marine

20:17 Tottenham Hotspur won vanavond in de FA Cup met 0-5 bij Marine FC, dat uitkomt op het achtste niveau (Northern Premier League Division One North West) van Engeland. Er waren geen toeschouwers in het knusse Rossett Park Stadium in Crosby, maar vanuit de achtertuinen konden tientallen mensen toch nog meekijken. Buiten het stadion was het voor de wedstrijd wel veel te druk.