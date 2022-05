Ook enorme chaos in Frankrijk na degradatie recordkampioen Saint-Étienne

De degradatie is een nieuw dieptepunt in de rijke historie van AS Saint-Étienne, de club waar onder meer Kees Rijvers, Johnny Rep, Michel Platini, Dimitri Payet en Pierre-Emerick Aubameyang in het verleden furore maakten. Les Verts (De Groenen) zijn met tien landstitels recordhouder in Frankrijk met Paris Saint-Germain en Olympique Marseille. Sinds de laatste landstitel in 1981, met Platini in de gelederen, moesten de fans het echter doen met één Coupe de la Ligue (2013) en twee kampioenschappen in de Ligue 2 (1999 en 2004).

Auxerre keert na acht jaar in de Ligue 2 terug naar het hoogste niveau in Frankrijk. In het seizoen 2009/2010 werd de club nog derde in de Ligue 1, maar twee jaar later volgde een twintigste plaats en dus degradatie. Guy Roux (inmiddels 83 jaar) was Guy Roux van 1961 tot 2005 de hoofdtrainer. Daarna was hij nog even trainer bij RC Lens, maar dat avontuur in 2007 duurde slechts vier wedstrijden.