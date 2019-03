Ook Hudson-Odoi (18) opgeroepen voor Engels team

Drie geblesseer­den ontbreken bij eerste training Rode Duivels

18:54 Bondscoach Roberto Martinez van België heeft in de aanloop naar de eerste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland, donderdag in Brussel, te maken met een aantal geblesseerde spelers in zijn selectie. Mousa Dembélé, Thomas Meunier en Romelu Lukaku ontbraken tijdens de eerste training in Tubeke.