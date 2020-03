Ook in Engeland voorlopig even geen voetbal

Door Geert Langendorff



De Premier League heeft besloten alle competitieduels voor de komende drie weken af te gelasten. Ook de drie lagere professionele divisies, de FA Cup, de FA Women’s Super League (WSL) en het FA Women’s Championship komen tot die datum stil te liggen. De beslissing volgt op positieve testen op het coronavirus van Arsenal-coach Mikel Arteta en Chelsea-aanvaller Callum Hudson-Odoi. De selectie en technische staf van Everton zit momenteel in quarantaine, nadat een speler van de club ook besmet is met het virus.

De drastische beslissing viel tijdens een crisisoverleg dat om 10.30 uur Engelse tijd begon. Clubs konden via een videoverbinding meediscussiëren. Een uur eerder vergaderde de EFL over de voortgang van het Championship, League One en League Two. De uitkomst stond op voorhand al vast, gezien de grimmige situatie. De gezondheid van spelers en publiek kon niet langer worden gegarandeerd.

De Premier League hield zich lang doof voor wat elders in Europa gebeurde. Terwijl Italië, Spanje en Frankrijk stadions vrijwel onmiddellijk vergrendelde, werd in Engeland het tamelijk laconieke advies van de regering van premier Boris Johnson opgevolgd. Zolang het coronavirus de bevolking slechts in beperkte mate teisterde, moest het openbare leven zo normaal mogelijk doorgaan. De pandemie reikte bovendien nog niet tot in de kleedkamers.

Na een verklaring van Arsenal van gisteravond, even na tienen, vatte de ernst van de situatie post. Mikel Arteta maakte bekend positief te hebben getest op het virus. Later kwam naar buiten dat Chelsea’s Callum Hudson-Odoi eveneens ziek thuis zat. Everton liet weten dat de coaches van de club zichzelf uit voorzorg isoleerden. Bij Manchester City deed linksback Benjamin Mendy dat al.

De Premier League en de EFL sloegen eerdere waarschuwingen in de wind. Een deel van de selectie van Arsenal zat tot vanochtend in quarantaine na een ontmoeting met Oympiakos-eigenaar Evangelos Marinakis op 27 februari. De Griek, die later Nottingham Forest bezocht, testte positief op het virus. Bij Watford, West Ham United en Leicester City werden ook al spelers preventief thuisgelaten.

De landstitel van Liverpool komt vooralsnog niet in gevaar. In een statement gaf de Premier League de intentie te hebben alle afgelaste duels op een later tijdstip te laten inhalen. De ploeg van internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum heeft nog zes punten nodig om het eerste kampioenschap sinds 1990 veilig te stellen. Maandag zou de ploeg in actie komen tegen stadgenoot Everton.

,,Dit is een ongekende situatie”, gaf Premier League-baas Richard Masters aan. ,,We wensen Mikel Arteta en Callum Hudson-Odoi een spoedig herstel toe, en iedereen die last heeft van COVID-19.” De FA maakte gelijktijdig bekend dat de oefeninterlands van Engeland worden geschrapt. Wedstrijden op amateurniveau kunnen in theorie nog wél doorgaan. Districten moeten zelf de knoop doorhakken.

Een van de prioriteiten van de clubs in de Premier League en de EFL is om fans schadeloos te stellen. Ook moet een oplossing worden gevonden voor clubs met spelers wier contracten dit seizoen aflopen. Mochten wedstrijden in de zomermaanden worden ingehaald, dan zijn voetballers als Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur) en Willian (Chelsea) niet meer speelgerechtigd.

Volledig scherm Mikel Arteta, de 37-jarige coach van Arsenal, is ook besmet met het coronavirus. © AP