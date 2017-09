Ook Lilian Thuram maakt statement tegen Donald Trump

Donald Trump botste de voorbije weken herhaaldelijk met sporters in de VS. Die protesteerden tegen het politiegeweld tegen vooral zwarte Amerikanen en knielden als protest tijdens het spelen van het volkslied. Thuram (45) deed vanavond in Zweden ook een duit in het zakje. Als voetballer was Thuram een van de beste rechtsbacks ter wereld. Hij speelde bij AS Monaco, Parma, Juventus en FC Barcelona en werd met Frankrijk in 1998 wereldkampioen.