‘Ook Liverpool-Atletico Madrid was een biologische bom’

Iets meer dan een maand later komt de Madrileense burgemeester José Luis Martinez-Almeida terug op die bewuste wedstrijd. ,,Het is niet logisch dat 3000 Atlético-fans toen de verplaatsing konden maken naar Liverpool”, vertelt hij bij het Spaanse Ondo Cero Radio. ,,Het is achteraf natuurlijk makkelijk praten. Toch denk ik dat - met wat we toen wisten - de wedstrijd nooit had mogen doorgaan. Op een dinsdag kondigde het stadsbestuur een verbod aan op grote evenementen in de hoofdstad. En een dag later reisden duizenden Spanjaarden naar Engeland. Dat was een grote vergissing.”