Ook met Zlatan wint Milan niet, hattrick Ronaldo

Juventus, waar Matthijs de Ligt opnieuw op de bank bleef, kan daardoor rustig kijken naar het duel van titelconcurrent Inter. De ploeg van Stefan de Vrij neemt het vanavond in Napels op tegen Napoli. Bij een overwinning komt Inter op gelijke hoogte met Juve.



Atalanta, met Hans Hateboer in de basis, denderde over Parma heen. In eigen huis werd het 5-0. Atalanta staat daardoor stevig op een vijfde plek in de Serie A en wist na 18 duels al 48 keer te scoren. Nooit eerder was een ploeg na achttien wedstrijd zo trefzeker in de hoogste Italiaanse competitie.