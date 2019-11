Ook Ronaldo onzeker bij Juventus

Cristiano Ronaldo ontbrak zaterdag tegen Atalanta vanwege knieklachten. De Portugees trainde gisteren weer mee bij Juventus, maar Sarri weet nog niet of zijn vedette inzetbaar is tegen Atlético. ,,Hij gaat wel vooruit”, zei de trainer, wiens elftal met tien punten al zeker is van een plek in de achtste finales. ,,maar we moeten nog even afwachten hoe hij herstelt van de trainingen van gisteren en vandaag.”