Ook vijf wissels toegestaan op WK

Voormalig topschut­ter Klose neemt pauze wegens trombose: ‘Om gek van te worden’

27 mei Miroslav Klose moet zijn trainerscarrière voorlopig even opschorten. De voormalig Duits international en topschutter heeft trombose in een van zijn benen. Hij was tot voor kort assistent-coach van Hansi Flick bij Bayern München en beoogd hoofdtrainer van Fortuna Düsseldorf.