Ook zus Hegerberg ontbreekt in WK-selectie Noorwegen

Eerder was al bekend dat Sjögren tot zijn grote spijt niet kon beschikken over Ada Hegerberg, de Noorse vedette van Olympique Lyon. De 23-jarige aanvalster weigert sinds de uitschakeling van Noorwegen op het EK vrouwen van 2017 uit te komen voor de nationale ploeg. Ze is van mening dat onder meer de Noorse voetbalbond te weinig doet voor de vrouwenafdeling. Uit onvrede over het gebrek aan respect in Noorwegen heeft ze voor onbepaalde tijd bedankt voor de nationale ploeg.