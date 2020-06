Oorlog tussen Balotelli en Brescia: spits mag nu niet trainen

Gaat hij trainen, is het weer niet goed. De strijd tussen Mario Balotelli en Brescia is vandaag verder opgelaaid. De flamboyante spits zou volgens La Gazzetta dello Sport geweigerd zijn op het trainingsveld.

Dat overkomt hem weer: Mario Balotelli (29) kon vanochtend zonder ook maar een sprintje te hebben getrokken weer vertrekken, zo melden verschillende Italiaanse media. Om tien minuten over half negen was de aanvaller stipt op tijd in Torbole Casagalia, de plaats waar het trainingscomplex van de nummer 20 van de Serie A is. Daar werd hij weer weggestuurd.

,,Zeg nu dat ik niet wil trainen”, liet Balotelli aanwezige verslaggevers weten. Het was een ironische opmerking van Balotelli, die juist verweten wordt dat hij niet genoeg zijn best doet. Brescia zit al even in de maag met de 36-voudig international, die verschillende trainingen zou hebben overgeslagen en ook tijdens de lockdown zijn individuele programma heeft laten versloffen.

Het is zoals we Balotelli kennen. ‘Why always me?’ stond er eens op zijn ondershirt, maar tegelijkertijd gooide hij dartspijltjes op jeugdspelers en stak hij vuurwerk in zijn eigen badkamer af.

Toch dacht Diego Lopez, trainer bij Brescia, de spits dit seizoen nog wel te kunnen laten renderen. Als aanvoerder bij de Noord-Italiaanse laagvlieger. Een paar maanden later weet hij inmiddels beter: ,,Mario kon veel voor de club uit zijn streek betekenen, maar dan had hij veel meer moeten doen”, zei Lopez onlangs.

Volledig scherm © AP

Het is een conclusie die José Mourinho al eens een trok en later ook Roberto Mancini, toch de trainer die bij Inter, Manchester City en het nationale elftal van Italië een zwak voor de getalenteerde spits had.