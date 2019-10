Op bezoek bij een trotse voetbaldwerg

Vrijdag 4 oktober, 13.00 uur: National Football Stadium at Windsor Park, Belfast

,,You must be Tim.’’ De gok van gids Ken Breakey is geen gedurfde, want ik ben de enige die zich vandaag wil laten bijscholen over het Noord-Ierse voetbal. We ontmoeten elkaar in het huis van het nationale elftal, Windsor Park, waar Oranje op 16 november op bezoek gaat. De gepensioneerde Breakey is vrijwilliger bij de Noord-Ierse bond. Hij excuseert zich voor zijn accent en dan, alsof er een muntje is ingeworpen, begint hij aan een twee uur durende excursie over een trotse voetbaldwerg.