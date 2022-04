Op bezoek in het ‘kleine’ Vila-real: ‘Wij hebben hier altijd gevonden dat we nooit zoveel voorstellen’

Met video FC Porto moet Portugese titel uitstellen door eerste nederlaag na 58 (!) competitie­du­els

FC Porto had al 58 wedstrijden niet verloren in de Portugese competitie en had vanavond dan ook kampioen van Portugal kunnen worden, maar de ongekende serie kwam vanavond ten einde op bezoek bij SC Braga: 1-0.

