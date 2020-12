Opbrengsten shirtsponsors gestegen ondanks corona

Neymar voedt geruchten: ‘Hoop volgend seizoen weer met Messi samen te spelen’

9:53 Neymar heeft gisteravond na afloop van de 1-3-zege van PSG in de Champions League bij Manchester United de geruchten over zijn toekomst in Parijs opnieuw doen oplaaien. De Braziliaan zei volgend jaar graag opnieuw in één ploeg te spelen met Lionel Messi.