Open stemming over WK 2026

De 211 lidstaten van de wereldvoetbalbond FIFA kunnen uiterlijk in mei 2020 tijdens het zeventigste congres in alle openheid hun stem uitbrengen. Dat legt de FIFA uit in een uitgebreid document over de vernieuwde opzet en uitvoering van het biedingsproces voor het WK. De wereldvoetbalbond wil met de sterk gewijzigde formule voorkomen dat opnieuw omkoping en corruptie bij het vergaren van stemmen mogelijk is. De FIFA hoopt tevens het publieke vertrouwen in de mondiale organisatie terug te winnen. Bij de toewijzing van het WK in 2018 (Rusland) en 2022 (Qatar) ging er veel mis. Mede daardoor is de vroegere FIFA-top, met Sepp Blatter als grote baas, inmiddels verdwenen.

Voor het WK in 2026 hebben Canada, Verenigde Staten en Mexico zich gezamenlijk kandidaat gesteld. Ook Marokko wil het toernooi, met voor de eerste keer 48 deelnemende landen, organiseren. In juni 2018 is de eerste stemming bij het FIFA-congres. Mochten beide bids onvoldoende zijn, dan komt er een tweede ronde waarin ook landen uit Europa en Azië mogen instappen. Deze continenten zijn in de eerste ronde nog uitgesloten vanwege de komende WK's in Rusland en Qatar. Uiterlijk in mei 2020 valt dan de beslissing over de locatie van het WK in 2026.



De FIFA verwacht van de beoogde WK-organisatoren onder meer overheidsgaranties betreffende immigratie (bij voorkeur zonder visa), werkvergunningen en belastingvrijstellingen voor onder meer de FIFA. Ook dienen de potentiële WK-gastheren de mensenrechten in alle opzichten te respecteren en de arbeidsomstandigheden goed te controleren.