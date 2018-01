Operatie niet nodig voor Gabriel Jesus

,,Godzijdank is het niet heel ernstig, en is een operatie niet nodig. Ik beloof zo snel als ik kan terug te keren'', aldus Gabriel Jesus, die zich tegen Palace halverwege de eerste helft moest laten vervangen.



De international verliet het veld met tranen in zijn ogen. Gabriel Jesus brak in februari een voetbotje en stond daardoor een aantal maanden aan de kant. In juni brak hij in een oefenwedstrijd van Brazilië tegen Argentinië zijn oogkas, waardoor hij weer een tijd moest toekijken.



Ondanks dat een operatie niet nodig is, staat de voetballer minimaal een maand aan de kant en misschien zelfs langer. Koploper Manchester City speelt vanavond in de Premier League een thuiswedstrijd tegen Watford.