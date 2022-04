Opmerkelijk moment bij Manchester City: Guardiola weet niets van vertrek Fernandinho

De 36-jarige Braziliaan zei op de persconferentie dat hij zijn aflopende contract niet gaat verlengen. Guardiola reageerde even later verrast toen hij daarmee werd geconfronteerd. ,,Jullie vertellen me iets nieuws, ik wist dat niet”, zei de Spaanse trainer.

,,Ik moet nog met Fernandinho praten, dat doen we aan het einde van het seizoen. We zien dan wel wat er gebeurt. Hij is belangrijk voor mij en voor de club. Fernandinho speelde al bij City toen ik hier kwam. Een ongelooflijke voetballer, die zoveel prijzen heeft gepakt en ook achter de schermen zo veel belangrijk werk doet. Misschien is het een beslissing die hij met zijn familie heeft genomen, ik weet het niet. Ik wil in ieder geval graag dat hij blijft.”