Opnieuw is Real Madrid aankoop van 115 miljoen euro weken kwijt

Het houdt niet op voor Eden Hazard. De creatieve aanvaller, die in de zomer van 2019 voor 115 miljoen euro Chelsea inruilde voor Real Madrid, is opnieuw geblesseerd geraakt. Tijdens de training van de Koninklijke liep hij vandaag een spierblessure op. En dat is niet zijn eerste blessure sinds zijn komst.

Het ging vandaag tijdens de training opnieuw mis bij Eden Hazard. Nadat hij gisteren de training had overgeslagen, probeerde de miljoenenaankoop het vanochtend weer het trainingsveld in Madrid. Het ging een lange tijd goed met de Rode Duivel, maar tegen het einde van de oefensessie raakte Hazard geblesseerd aan zijn linkerbeen. Opnieuw is hij vier weken uitgeschakeld.



De blessure van Hazard is voor Real-coach Zinedine Zidane een hard gelach. Sinds de komst van Hazard anderhalf jaar geleden speelde de Belg pas 35 wedstrijden voor zijn nieuwe club, omgerekend 3,3 miljoen euro per wedstrijd.

In de Premier League gold Hazard bij Chelsea als een van de absolute smaakmakers en was hij betrokken bij 202 doelpunten in 352 wedstrijden (110 goals & 92 assists). Hij won in Londen twee keer de Premier League en twee keer de Europa League. In La Liga staat hij op 3 doelpunten en 6 assists.

Hazard was 2021 redelijk en pijnvrij begonnen. Hij kreeg van Zidane een basisplaats tegen Osasuna, Athletic Bilbao, Alaves (een goal) en Levante, maar overtuigen deed de Belg niet echt. Geen een duel maakte hij de 90 minuten vol.



Volledig scherm Bij Chelsea was Hazard een fenomeen en was hij betrokken bij 202 doelpunten in 352 wedstrijden. © AP

De blessure van vandaag is alweer de achtste kwetsuur van Hazard in Spanje. In totaal miste hij al 38 wedstrijden voor Real Madrid. Met deze nieuwe kwetsuur mist hij zeker de komende wedstrijden tegen Huesca, Getafe, Valencia, Real Valladolid voor de competitie. Ook het eerste duel met Atalanta voor de 16de finale van de Champions League komt naar verwachting te snel voor de Belg. Op 7 maart speelt Real de topper tegen concurrent en aartsrivaal Atlético Madrid.

Gelukkig voor Real sloot Sergio Ramos zich vandaag weer aan bij de groepstraining. De aanvoerder ontbrak twee weken wegens een knieblessure. Onder coach Zinedine Zidane, terug na een coronabesmetting, trainde Ramos in voorbereiding op het competitieduel van zaterdag met Huesca.

Bekijk hier de samenvatting van de laatste wedstrijd van Real Madrid tegen Levante, waarin Hazard 59 minuten meespeelde:

