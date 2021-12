Opnieuw supportersgeweld in Frankrijk: Olympique Lyon verbiedt fans nog mee te reizen

De ongeregeldheden begonnen op de tribune, nadat er over en weer met vuurwerk werd gegooid vanuit en richting het uitvak met de meegereisde supporters uit Lyon. De problemen verplaatsten zich daarna al snel richting het veld, nadat tientallen toeschouwers over de atletiekbaan richting het veld renden. De spelers van beide teams sprintten daarop de kleedkamers in, maar keerden niet meer terug. De arbitrage en voetbalbond besloten het bekerduel definitief te staken.



Paris FC, dat vierde staat in de Ligue 2, kwam in zevende minuut op voorsprong via spits Gaëtan Laura. Kort voor rust maakte Lyon-spits Moussa Dembélé de gelijkmaker namens de ploeg van Peter Bosz, maar daarna sloeg direct de vlam in de pan in het stadion waar plek is voor 20.000 toeschouwers. De competitieduels van Paris FC trekken ondanks de ambitieuze plannen van de club nauwelijks publiek, maar vanavond zat het stadion goed vol.