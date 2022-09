Opnieuw vlam in de pan in Frankrijk: duel in Conference League tussen Nice en Köln uitgesteld

De aftrap van het duel tussen OGC Nice en FC Köln (18.45 uur) in de Conference League is uitgesteld vanwege rellen tussen de supporters naar 19.40 uur. Weer gaat het mis op de tribunes in Frankrijk.

De aanvoerder van FC Köln kwam voor de aftrap nog het veld op om fans toe te spreken. De boodschap die Hector Moreno had voor de relschoppers: doe rustig en support je elftal. Het mocht niet baten. De hooligans bleven elkaar te lijf gaan op de tribunes. Daardoor besloot de scheidsrechter het duel te verplaatsen naar 19.40 uur. Als er opnieuw incidenten plaatsvinden, wordt het duel definitief uitgesteld.



Supportersgroepen van beide clubs zochten in en om het Allianz Riviera-stadion van Nice de confrontatie met elkaar. Ze gooiden over en weer met vuurwerk. De politie greep in met traangas. Volgens Franse media viel een aanhanger van FC Köln vanaf de eerste ring naar beneden toen de politie de tribunes op kwam om de orde te herstellen. Hij zou in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Volledig scherm © AFP

Naar schatting zo’n 10.000 supporters van FC Köln zijn naar Nice gereisd om hun club aan te moedigen. Ze lieten veel rommel achter in de stad, tot boosheid van burgemeester Christian Estrosi van Nice. ,,Ik betreur het onbeschofte en schandalige gedrag van de fans uit Keulen”, schreef hij op Twitter bij enkele foto’s van lege flessen en blikken bier op straat. ,,Ze tonen een gebrek aan respect voor een stad die hen vriendelijk welkom heet. We sturen de rekeningen voor de schade en het schoonmaken van openbare plaatsen op naar FC Köln.”



De Duitse club bood op Twitter excuses aan. ,,We veroordelen iedere vorm van geweld en staan voor respectvol gedrag en een sportieve omgang met elkaar. Hij spijt ons ook zeer voor alle vreedzame fans die er vandaag een Keuls voetbalfeest van hebben gemaakt.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het is niet de eerste keer dat het misgaat in Frankrijk. Vorig jaar gingen de fans van Olympique Marseille de aanhang van Angers te lijf. Op diezelfde septemberavond raakten zestien fans van Girondins de Bordeaux gewond, nadat supporters van Montpellier hen aanvielen.



Maar ook in het stadion van Nice ging het vorig seizoen al eens mis, toen aanhangers van de thuisclub de spelers van Olympique Marseille aanvielen. In Lens gingen supporters van de thuisploeg en Lille met elkaar op de vuist.



Bij Nice zou oud-PSV’er Pablo Rosario op de bank beginnen.

Volledig scherm © AFP