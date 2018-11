Oppermachtig Spurs deelt dreun uit aan Chelsea

Video's Spelersbus Boca aangeval­len met stenen, finale nog verder uitgesteld

21:53 Het doorgaan van de Superclásico tussen River Plate en Boca Juniors in de finale van de Copa Libertadores is in het geding door ongeregeldheden voor aanvang. De bus van Boca werd bij aankomst bij stadion ‘El Monumental’ bekogeld met stenen. De wedstrijd is in eerste instantie met een uur verlaat, maar inmiddels is daar nog een uur en een kwartier bij opgeteld tot 23.15 uur Nederlandse tijd.