‘Oprichter Spotify en Bergkamp willen Arsenal overnemen’

Zien we Neymar straks op de Spelen? Coach Brazilië hoopt van wel

23 april Het Braziliaanse olympische elftal hoopt over drie maanden tijdens de Olympische Spelen in Tokio opnieuw te kunnen beschikken over Neymar. Met de aanvaller in de ploeg veroverde het Braziliaanse elftal in 2016 een gouden plak tijdens de Spelen van Rio de Janeiro.