Opsteker voor Koeman: toptalent Fati tekent megacontract en blijft tot en met 2027 bij Barça

VIDEO Matig Barcelona boekt dankzij Piqué broodnodi­ge zege in Champions League

21:28 FC Barcelona heeft na twee ontluisterende nederlagen eindelijk de eerste overwinning in de Champions League te pakken. In een zeer matig duel in Camp Nou werd Dinamo Kiev met 1-0 verslagen. Matchwinner Gerard Piqué werd op 34-jarige leeftijd de oudste doelpuntenmaker ooit voor Barcelona in de Champions League.