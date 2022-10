Optreden Cody Gakpo en PSV in Europa League beloond met nominatie speler van de week

Jakarta-trai­ner Thomas Doll biedt spelers psychologi­sche hulp na stadion­ramp: ‘Ze zijn erg bezorgd’

Trainer Thomas Doll van de Indonesische voetbalclub Persija Jakarta is bezorgd over de impact van de stadionramp afgelopen weekeinde in Malang op het gemoed van zijn spelers. De Duitser wil ze professionele geestelijke bijstand verlenen, zei hij in Bild. ,,We zullen dinsdag voor het eerst weer trainen en de spelers vragen of ze een psycholoog willen.”

