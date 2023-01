Opvolger van Cristiano Ronaldo bij Manchester United: Wout Weghorst blijft maar verbazen

Buiten­lands Voetbal | Manchester City weer tegen Chelsea, kraker in Madrid voor Frenkie de Jong

Vandaag is er weer een vol programma in verschillende buitenlandse competities: Serie A, La Liga, Jupiler Pro League. Daarbij wordt er in Engeland weer een flinke reeks FA-cup wedstrijden gespeeld. In dit artikel houden we het programma en alle tussenstanden en uitslagen bij. Onderop vind je van alle competities de standen en andere wetenswaardigheden.

10:07