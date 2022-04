Oranje in poulefase WK tegen Qatar, Afrika Cup-winnaar Senegal en Ecuador

Loting WK 2022Het Nederlands elftal speelt eind dit jaar in de poulefase van het WK achtereenvolgens tegen Senegal, Ecuador en Qatar. Dat is de uitkomst van de loting in Doha vanavond. Daarmee zag bondscoach Louis van Gaal zijn voorspelling van dinsdagavond uitkomen.

Oranje werd van de acht landen uit pot 1 gekoppeld aan het gastland Qatar, dat de enige debutant is op het aankomende WK en de nummer 51 op de FIFA-wereldranglijst is. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal ontliep daarmee een tegenstander van wereldklasse in de poulefase. Zo werd Duitsland gekoppeld aan Spanje en moet Denemarken het in november gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Frankrijk.

Het Nederlands elftal begint het WK op maandag 21 november, de openingsdag van het toernooi, tegen Senegal. Dat land won in januari de Afrika Cup door Egypte na strafschoppen te verslaan in de finale. Dinsdagavond deed Senegal dit opnieuw, waardoor Sadio Mané zijn Liverpool-teamgenoot Mohamed Salah ook de weg naar Qatar versperde. Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly is de captain van Senegal, dat met Édouard Mendy (doelman Chelsea), Idrissa Gana Gueye (middenvelder PSG) en Ismaïla Sarr (aanvaller Watford) in elke linie topspelers in huis heeft.

Volledig scherm Nederland opent het WK tegen Senegal, de winnaar van de Afrika Cup. © AFP

Vier dagen later wacht de ontmoeting met Ecuador, de nummer 46 van de FIFA-ranking. Ecuador plaatste zich vrij verrassend voor het WK en liet sterke landen als Chili en Colombia achter zich in de Zuid-Amerikaanse kwalificatie. Fenerbahçe-aanvaller Enner Valencia (32) is de bekendste naam bij Ecuador, terwijl de echte liefhebbers wellicht ook Piero Hincapié (verdediger Bayer Leverkusen), Pervis Estupiñán (linksback Villarreal) en Moisés Caicedo (middenvelder Beerschot) kennen.

Nederland sluit de poulefase op dinsdag 29 november af tegen gastland Qatar. Zoals Louis van Gaal al voorspelde, ontloopt het Nederlands elftal de zeven toplanden in de groepsfase van het WK. De bondscoach zei afgelopen week al dat Oranje aan Qatar zou worden gekoppeld. ,,Want ik heb altijd het geluk aan mij broek hangen”, zei hij. Nederland ontloopt in de poule toplanden als Brazilië, België, Frankrijk, Argentinië, Engeland, Spanje en Portugal.

Reactie Louis van Gaal: ‘Ik ken ze niet goed, maar gelukkig hebben we goede scouts’

In achtste finale mogelijk tegen Engeland

Oranje is ingedeeld in groep A en treft bij een goede poulefase in de achtste finale een land uit groep B. Daarin is groepshoofd Engeland gekoppeld aan Iran, de Verenigde Staten en Wales, Oekraïne of Schotland. Die laatste drie landen strijden in juni nog om het laatste ticket.

De poulefase begint op maandag 21 november en wordt afgesloten op vrijdag 2 december. De achtste finales, waarin de poulewinnaars de nummers twee zullen treffen, worden gespeeld van 3 tot en met 6 december.

De kwartfinales zijn op 9 en 10 december. De halve finales zijn op 13 en 14 december. De finale is op zondag 18 december in het Lusail Iconic Stadium, waar plek is voor 80.000 toeschouwers.

Poule A

Qatar

Nederland

Senegal

Ecuador

Poule B

Engeland

Verenigde Staten

Iran

Wales, Schotland of Oekraïne

Poule C

Argentinië

Mexico

Polen

Saoedi-Arabië

Poule D

Frankrijk

Denemarken

Tunesië

Peru, Australië of Verenigde Arabische Emiraten

Poule E

Spanje

Duitsland

Japan

Nieuw-Zeeland of Costa Rica

Poule F

België

Kroatië

Marokko

Canada

Poule G

Brazilië

Zwitserland

Servië

Kameroen

Poule H

Portugal

Uruguay

Zuid-Korea

Ghana

View this post on Instagram A post shared by AD Sportwereld (@adsportwereld) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.