Oranje-international Jill Roord verrast met transfer naar Manchester City

Roord keert met haar transfer terug in de Women’s Super League, waarin ze tussen 2019 en 2021 voor Arsenal speelde. Daarna vertrok ze naar Wolfsburg, in een competitie die ze ook al kende van haar eerdere tijd bij Bayern München. Bij City krijgt ze rugnummer 20. ,,Ik heb dit altijd een fantastische club gevonden met veel kwaliteit”, aldus Roord. ,,Ik hou echt van de manier waarop ze spelen en ik heb het gevoel dat het perfect bij me past. Er zit veel kwaliteit in het team en het is een jonge ploeg met veel potentie.”