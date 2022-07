Oranje-opponent Frankrijk niet langs IJsland, België schrijft geschiedenis

Oranje-opponent Frankrijk heeft de laatste wedstrijd van de poulefase tegen IJsland niet weten te winnen. De ploeg van bondscoach Corinne Diacre had in Rotherham lang de controle, maar kreeg na elf minuten blessuretijd nog een penalty tegen.

Eerder in het toernooi waren de Fransen al te sterk voor Italië (5-1) en België. Vanavond leek IJsland - die met winst de kwartfinales zouden halen - het volgende slachtoffer. Maar de nummer 3 van de wereldranglijst kreeg in de slotfase nog een kleine tik in de voorbereiding op het duel met Oranje.

Frankrijk was voor het duel met IJsland al zeker van groepwinst, dus kregen verschillende wisselspelers een kans in de basis. Waaronder Melvine Malard, die direct liet zien wat ze waard was. Na een vlotte combinatie op het middenveld lag de gehele IJslandse verdediging open, en kon de spits van Lyon al na 45 seconden de 1-0 binnenschuiven.

Volledig scherm © REUTERS

Het lukte IJsland in het vervolg van de eerste helft wel om enige druk te zetten op de Fransen. Zo zette Jane Jondsdottir haar ploeg in de 11de minuut bijna op gelijke hoogte, maar haar kopbal spatte uiteen op de lat. Frankrijk hield zich voornamelijk bezig met het temperen van de IJslandse vechtlust en slaagde er niet in een tweede doelpunt te forceren.

Ook in de tweede helft bleef IJsland lang in de wedstrijd door geduldig op de counter te azen. Het leverde enkele kansen op, maar bij verre niet genoeg voor een historische comeback. De Fransen bleven op hun beurt geduldig zoeken naar het tweede doelpunt, maar daarvoor stonden op verschillende momenten de paal, de lat en twee maal VAR in de weg.

Maar na ruim tien minuten blessuretijd ging scheidsrecher Adamkova voor de derde keer naar het VAR-scherm, en legde ze de bal nog op de stip voor IJsland. Dagny Brynjarsdottir schoot deze strak in de bovenhoek. Niet genoeg voor de kwartfinales, wel genoeg om met opgeheven hoofd het toernooi te verlaten en Frankrijk een mentale tik te geven in aanloop naar het duel met Oranje.

Red Flames schrijven geschiedenis

Het gelijkspel van IJsland had genoeg kunnen zijn, indien het duel tussen Italië en België in gelijkspel zou eindigen. Maar zo ver kwam het niet. België plaatste zich dankzij een minimale overwinning voor het eerst in de geschiedenis voor de kwartfinales.

In het Manchester City Academy Stadium duurde het lang totdat de wedstrijd los kwam. Na een matige eerste helft waarin beide ploegen nerveus en voorzichtig speelden, kwam de wedstrijd pas echt los in het tweede bedrijf. In de 48ste minuut viel de bal na een vrije trap voor de voeten van Tine de Caigny, die vanaf de rand van het strafschopgebied onverbiddelijk uithaalde: 1-0.

Volledig scherm © ANP / EPA

De Italianen leken pas vanaf dat moment de urgentie te voelen, en begonnen risico's te nemen op zoek naar de gelijkmaker. Het leverde een flink aantal kansen op, maar niemand van de ploeg van Milena Bertolini wist de trekker over te halen.

Het is voor België de eerste keer in de geschiedenis dat ze voorbij de groepsfase komen. De Red Flames kwalificeerden zich in 2017 voor het eerst voor een groot eindtoernooi, maar eindigden daar in de poule met onder anderen Nederland als derde.

