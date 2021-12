Oranje wacht in Nations League burenruzie met België

Europa League Genk verliest onder opvolger Van den Brom en is klaar in Europa

Bernd Storck is slecht begonnen aan zijn avontuur als trainer van Racing Genk. De Duitser, die deze week de ontslagen John van den Brom opvolgde, zag zijn elftal in de laatste groepswedstrijd in de Europa League verliezen van Rapid Wien: 0-1.

9 december