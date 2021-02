Het absolute hoogtepunt van de wedstrijd vormde de goal van Amin Younes. De voormalig Ajacied trok van links naar binnen en poeierde de bal strak in de winkelhaak. Op dat moment leidde Frankfurt al door een doelpunt van Japanner Daichi Kamada. Bij het vieren van zijn treffer eerde Younes een van de slachtoffers van een aanslag in de Duitse stad Hanau. De 27-jarige aanvaller hield een shirt met de naam en afbeelding van het slachtoffer omhoog. De aanslag vond gisteren precies een jaar geleden plaats.

Na rust probeerde Bayern zicht terug te vechten in de wedstrijd. In de 55ste minuut resulteerde dat in de aansluitingstreffer: Robert Lewandowski kon simpel afronden na fraai voorbereidend werk van Leroy Sané. De Pool maakte alweer zijn 26ste doelpunt van het seizoen. Maar hoezeer Bayern ook aanzette, de gelijkmaker zat er niet meer in.



Ondanks de nederlaag gaat Bayern nog altijd ruim aan kop in de Bundesliga. De voorsprong op RB Leipzig, dat één wedstrijd minder heeft gespeeld, is vijf punten. Eintracht Frankfurt staat door de overwinning op een gedeelde derde plek, op zeven punten van Bayern.