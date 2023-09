Oud-Ajacied Antony keert voorlopig ook niet meer terug bij Manchester United na aangiftes ex-vriendin

In navolging van de Braziliaanse voetbalbond heeft ook Manchester United besloten om Antony uit de selectie te laten. Hij keert voorlopig niet meer terug tot er meer duidelijkheid is over de aantijgingen aan zijn adres . Er werd eerder aangifte tegen hem gedaan voor huiselijk geweld, mishandeling en bedreiging door zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin.

‘Spelers die niet zijn opgeroepen voor hun nationale elftal, zouden maandag weer moeten trainen’, schrijft Manchester United in een officieel statement. ‘Maar met Antony is afgesproken dat zijn terugkeer tot nader order wordt uitgesteld.’ Antony blijft voorlopig in Brazilië om zijn onschuld te bewijzen.

Manchester United hoopt snel meer duidelijkheid te hebben, maar erkent het belang van deze zaak. ‘Als club veroordelen wij geweld en misbruik. Wij erkennen het belang van het beschermen van alle betrokkenen in deze situatie, en erkennen de impact die deze beschuldigingen hebben op slachtoffers van misbruik.’

‘Ik heb met Manchester United afgesproken dat ik even weg blijf bij de club. Ik wil mijn onschuld bewijzen en zal volledig meewerken met politie’, aldus Antony.

Eerder al niet meer welkom bij Brazilië

Eerder had de Braziliaanse bondscoach Fernando Diniz Antony al uit de selectie gehaald voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bolivia en Peru. Hij werd Antony teruggetrokken uit de selectie ‘vanwege de feiten die maandag openbaar zijn geworden, waarbij Manchester United-aanvaller Antony betrokken is, en die moeten worden onderzocht’, zo meldde de Braziliaanse bond in een verklaring.

Antony ontkende de aantijgingen op zijn Instagram. ‘Uit respect voor mijn fans, vrienden en familie voel ik me verplicht om publiekelijk te spreken over de valse beschuldigingen waarvan ik het slachtoffer ben geworden’, schreef de aanvaller. Hij zei dat hij vanwege het politieonderzoek nog niets kon openbaren, maar dat uit de aangeleverde bewijzen blijkt dat hij onschuldig is. ‘Ik vertrouw erop dat het lopende onderzoek mijn onschuld zal bewijzen’, aldus Antony.

Daarnaast reageerde hij op de Braziliaanse televisie geëmotioneerd op de situatie.

