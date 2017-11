Oud-Ajacied Moisander zwaait af bij Fins elftal

,,Ik ben trots dat ik voor mijn land heb gespeeld en daarvan aanvoerder ben geweest'', zei Moisander. ,,Helaas hebben we ons nooit kunnen plaatsen voor een groot toernooi, dat was wel mijn droom.''



De verdediger debuteerde in 2008 in de nationale ploeg. Moisander speelde toen nog voor PEC Zwolle. De Fin verhuisde kort daarna naar AZ, waarmee hij in zijn eerste jaar direct kampioen werd.



In 2012 keerde Moisander terug naar Ajax, de club waarbij hij samen met tweelingbroer Henrik eerder in de jeugd had gespeeld. De Fin wist toen de hoofdmacht niet te halen. In zijn tweede periode bij Ajax veroverde Moisander twee landstitels. Hij werd in 2012 en 2013 gekozen tot beste voetballer van Finland.