Oud-profvoetballers hebben ruim drie keer zoveel kans op dementie: ‘We moeten een oplossing vinden’

Uit het rapport blijkt dat 2,8 procent van de ex-voetballers een vorm van dementie heeft gekregen. Bij de gemiddelde bevolking is dat 0,9 procent. ,,Deze uitkomst bevestigt de resultaten van eerdere onderzoeken”, zegt dokter Charlotte Cowie, hoofd van de medische commissie van de FA. ,,We zullen verder onderzoek doen en met met alle belanghebbenden in deze sport proberen oplossingen te vinden. Het is complex.”

Met het verglijden van de jaren hoefde voormalig topspits Denis Law geen rapport van een deskundige te zien om de gevaren van zijn sport op het brein te erkennen. Van het team van Manchester United dat in 1968 de Europa Cup I won op Wembley, was hij twee jaar geleden al het het achtste lid met dementie. De nabestaanden van Nobby Stiles, die in 2020 overleed, lieten hierom een autopsie verrichten op het lichaam van hun beroemde vader. ,,We troffen een ziekte aan die bekend staat als chronische, traumatische encefalopathie”, vertelde neuropatholoog Willie Stewart van de universiteit van Glasgow. ,,We associëren dit met hersentrauma en de blootstelling aan klappen tegen het hoofd.”

In Nederland wees neuropsycholoog Erik Matser in de jaren negentig al op het gevaar van ernstig hersenletsel in onder meer het voetbal, als gevolg van herhaalde stoten (bijvoorbeeld kopballen) tegen het hoofd. Hij kreeg pas later erkenning voor zijn bevindingen. Inmiddels zijn in het voetbal en in enkele andere takken van sport de regels met betrekking tot hoofdletsel aangepast.

Onder meer in Engeland zijn de afgelopen jaren meerdere bekende voormalige voetballers overleden aan dementie.

