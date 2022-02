Oud-PSV’er Angeliño van waarde voor winnend Leipzig tegen het Köln van Mark Uth

Samenvatting Eerste Old Firm eindigt in nachtmer­rie voor Van Bronck­horst: ‘Een puinhoop’

Giovanni van Bronckhorst heeft zijn eerste Old Firm als coach van Rangers FC met grote cijfers verloren: 3-0. Door de vernedering in de 427ste editie van de derby van Glasgow nam aartsrivaal Celtic de koppositie in Schotland over. ,,Het leek wel of we er helemaal niet klaar voor waren.”

